Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Центр" вглубь обороны ВСУ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU -Российская группировка войск "Центр" продвигается в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), отразила девять украинских контратак, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й, 109-й бригад теробороны и 14-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Щербиновка, Димитров, Леонидовка, Дзержинск и Цукурино (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены девять контратак ВСУ, потери украинской армии составили до 525 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Козак", четыре автомобиля, пять единиц артиллерийского вооружения и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - сообщили в Минобороны РФ

По информации военного ведомства, "Западной" группировкой нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Вишневое, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Григоровка (ДНР), Надия (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

"Отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины составили до 370 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре пикапа, пять единиц артиллерийского вооружения, станция радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы и Липцы Харьковской области", - сказали в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.

"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад, 4-й и 18-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ступочки, Дружковка, Федоровка, Константиновка, Катериновка и Часов Яр (ДНР)", - говорится в сообщении.

Российские военные отразили три контратаки ВСУ, сказали военные.

В Минобороны РФ сообщили, что потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили до 650 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица М198 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Равнополь (ДНР)", - заявили в ведомстве.

По словам военных, отражены две контратаки бригад ВСУ.

"Потери противника составили свыше 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица Caesar производства Франции, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США", - сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Львово и Днепровское Херсонской области", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, две единицы артиллерийского вооружения и две станции радиоэлектронной борьбы.