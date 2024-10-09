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Верховный суд России принял делегацию Высшего судебного совета Ирака

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Делегация Высшего судебного совета Ирака во главе с председателем Фаиком Зейданом посетила Верховный суд России, сообщили в пресс-службе суда.

"В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся взаимного сотрудничества, обменялись опытом по организации судебной деятельности, а также сошлись во мнении о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества России и Ирака в области правосудия", - сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Иностранную делегацию, в которую вошли генеральный прокурор Ирака Наджм Абдалла Ахмад, председатель Комиссии по судебному надзору Лейс Джабер Хамза, председатель Апелляционного суда Кадисии Талеб Хасан Харби, председатель Апелляционного суда Басры Адель Абдельраззак Аббас, принимали первый заместитель главы Верховного Суда РФ Петр Серков и зампредседателя Верховного Суда России – председатель Судебной коллегии по гражданским делам Юрий Глазов.

Как отметили в Верховном суде, участники мероприятия пришли к выводу о схожести судебных систем Российской Федерации и республики Ирак.

"Наши судебные системы во многом похожи. У нас очень много точек соприкосновения", - отметил со своей стороны Фаик Зейдан.

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