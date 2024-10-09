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Законопроект об аресте имущества релокантов разработали в Татарстане

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Госсовет Татарстана считает, что в качестве обеспечительной меры необходимо налагать арест на имущество релокантов при рассмотрении дел за административные правонарушения против интересов РФ, сообщает пресс-служба парламента республики.

Решение обратиться в Госдуму с инициативой о внесении соответствующих поправок в федеральное законодательство депутаты Госсовета республики приняли в среду.

"Законопроектом предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов РФ", - цитирует пресс-служба председателя комитета по законности и правопорядку парламента Татарстана Александра Чубарова, представлявшего указанный документ.

Арест имущества правонарушителей предлагается применять для недопущения уклонения от ответственности.

Татарстан Госдума
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