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Еврокомиссия выделит 3 млн евро уехавшим из России и Белоруссии журналистам

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что готова выделить около 3 млн евро для поддержки журналистов из России и Белоруссии, выехавших работать в страны Евросоюза, и организует конкурс предложений по соответствующим проектам.

Цель конкурса и выделения грантов - поддержка создания "общеевропейской платформы или сети медиацентров, которые будут содействовать плюралистической медиасреде".

"Основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы независимые журналисты и СМИ в изгнании могли продолжать производить контент и распространять его среди своей аудитории без редакционного вмешательства", - говорится в коммюнике.

По данным ЕК, только в 2024 году 1,5 тысячи независимых журналистов и ряд редакций из России и Белоруссии переехали в страны ЕС.

Первый аналогичный конкурс ЕК проводила в 2023 году.

Еврокомиссия Евросоюз Белоруссия
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