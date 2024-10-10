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Жителю Таджикистана на Алтае предъявили обвинение в финансировании терроризма

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Житель Таджикистана арестован в Алтайском крае по обвинению в финансировании терроризма, сообщает Следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, в марте 2024 года на территории Алтайского края 19-летний обвиняемый переписывался в мессенджере с соотечественником, поддерживающим международную террористическую организацию. После непродолжительного общения молодой человек принял решение финансировать деятельность международной террористической организации и перевел 10 тысяч рублей.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

СКР Таджикистан Алтайский край
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