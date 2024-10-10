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Комета Цзыцзиньшань максимально приблизится к Земле 12 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Комета Цзыцзиньшань из облака Оорта в субботу приблизится к Земле на расстояние около 70 млн км, ее можно будет увидеть на небе невооружённым глазом, сообщили в Московском планетарии.

Лучшие условия видимости кометы в Северном полушарии начнутся 12 октября и продлятся 2-3 недели. Комета будет видна около часа после захода Солнца (с 18:30 по местному времени) над западной частью горизонта, отмечается в телеграм-канале столичного планетария.

"Рассмотреть небесную гостью можно будет даже в ярком свете навигационных сумерек невооруженным глазом", - уточняется в сообщении.

Комета Цзыцзиньшань была открыта 9 января 2023 года в обсерватории Tsuchinshan (Цзыцзиньшань, Обсерватории Пурпурной горы, Китай) и обнаружена на 50-см телескопе проекта ATLAS в Южной Африке 22 февраля 2023 года, отмечается в телеграм-канале Московского планетария.

Китай Московский планетарий Цзыцзиньшань
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