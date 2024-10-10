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Кремль не получал сигналов о готовности Киева прекратить огонь на линии соприкосновения

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не получали никаких сигналов о готовности президента Украины Владимира Зеленского прекратить огонь на нынешней линии соприкосновения в обмен на гарантии безопасности.

"Нет, не получали (таких сигналов), сейчас много рассуждений и схоластики на этот счет. По-прежнему каких-либо действий на этот счет никто не предпринимал",- сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикацию в газете Corriere della Sera.

Ранее издание сообщило, что Зеленский готов к прекращению огня без признания новых границ, но при этом хочет получить гарантии ускоренного вступления в Евросоюз.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Украина
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