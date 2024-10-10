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КЧР и Адыгея не смогли привлечь кредиты для пополнения бюджета

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов Карачаево-Черкесии признало несостоявшимся аукцион на право предоставления республике возобновляемой кредитной линии с лимитом 1,748 млрд рублей.

Согласно информации в системе анализа закупок "Интерфакс-Маркер", это решение принято в связи с отсутствием заявок.

Средства планировалось привлечь на 1 год для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Ставка не должна была превышать 20% годовых.

Согласно изменениям, внесенным в августе, доходы бюджета Карачаево-Черкесии на 2024 год составляют 38,416 млрд рублей, расходы - 39,159 млрд рублей, дефицит - 742,671 млн рублей, или 1,9% расходов. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2025 года установлен в размере 6,665 млрд рублей.

Адыгея

Минфин Адыгеи также признал несостоявшимся аукцион на право предоставления республике возобновляемой кредитной линии с лимитом 1 млрд рублей. По информации в системе анализа закупок "Интерфакс-Маркер", такое решение принято в связи с отсутствием заявок.

Средства планировалось привлечь на 1 год для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Ставка не должна была превышать 20% годовых.

В сентябре Министерство финансов Адыгеи признало несостоявшимися из-за отсутствия заявок два аукциона на право предоставления республике возобновляемых кредитных линий с лимитами 1 млрд рублей и 500 млн рублей. Тогда кредитные линии планировалось привлечь сроком на 1 год по ставке, не превышающей 19% годовых.

Согласно изменениям, внесенным в июле, доходы бюджета Адыгеи на 2024 год утверждены в размере 43,026 млрд рублей, расходы - 45,841 млрд рублей. Дефицит составляет 2,815 млрд рублей, или 6,1% расходов. Верхний предел государственного внутреннего долга республики на 1 января 2025 года установлен в размере 8,2 млрд рублей.

Адыгея КЧР Карачаево-Черкесия Минфин
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