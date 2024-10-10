Совет судей предложил передать ФНС полномочия по взысканию налоговых долгов с физлиц

Предлагается также увеличить сумму иска в сфере защиты прав потребителей до 150 тыс. рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Глава Совета судей России Виктор Момотов заявил об инициативе передать органам ФНС полномочия по взысканию налоговой задолженности с физлиц.

"Предлагаем исключить дела приказного производства, рассматриваемых в порядке КАС РФ, и передать полномочия по взысканию налоговой задолженности в компетенцию территориальных органов ФНС", - сказал он на семинаре-совещании председателей Советов судей судов и субъектов ПФО, который прошел в Уфе.

По словам Момотова, в связи с динамично меняющейся экономической и социальной обстановкой назрела необходимость перераспределения компетенции между мировыми судьями, федеральными судами, а также иными органами власти.

Так, судейское сообщество предлагает увеличить сумму иска в сфере защиты прав потребителей до 150 тыс. рублей, а по делам о разделе между супругами совместно нажитого имущества и делам по имущественным спорам до 100 тыс. рублей. Также судьи считают возможным передать в компетенцию мировых судей рассмотрение дел по взысканию алиментов.

"Предлагается исключить из подсудности мировых судей отдельные категории дел об административных правонарушениях, не представляющие высокой социальной опасности и предусматривающие санкции в виде предупреждения или штрафа в размере до 1 тыс. рублей, и передать рассмотрение таких дел соответствующим органам власти. Например, к таким относятся правонарушения в налоговой сфере в части нарушения сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) и непредставления (несообщения) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (статьи 15.5 и 15.6 КоАП РФ)", - сказал Момотов.

Он отметил, что эти изменения будут способствовать перераспределению нагрузки и повышению эффективности работы мировой юстиции в России.