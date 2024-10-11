Снег уже лежит на 70% территории России

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Снежный покров сформировался на 70% территории страны, преимущественно снег лежит в регионах азиатской части страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"70% территории страны в целом покрыто снегом", - сказал Вильфанд журналистам.

Он уточнил, что снегом покрыта практически вся территория азиатской части страны. Так, в Сибири к середине следующей недели около 80% территории будет покрыто снегом, также снежный покров сформировался в регионах Дальнего Востока.

На европейской территории страны временный снежный покров сформировался в Мурманской области, а в Ненецком автономном округе - постоянный.