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Снег уже лежит на 70% территории России

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Снежный покров сформировался на 70% территории страны, преимущественно снег лежит в регионах азиатской части страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"70% территории страны в целом покрыто снегом", - сказал Вильфанд журналистам.

Он уточнил, что снегом покрыта практически вся территория азиатской части страны. Так, в Сибири к середине следующей недели около 80% территории будет покрыто снегом, также снежный покров сформировался в регионах Дальнего Востока.

На европейской территории страны временный снежный покров сформировался в Мурманской области, а в Ненецком автономном округе - постоянный.

Роман Вильфанд Сибирь Дальний Восток Гидрометцентр РФ
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