Несколько человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном

Пожар на АЗС в Грозном Фото: Таисия Боршигова/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - На автозаправке в Грозном произошел взрыв, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, во время взрыва на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном пострадали до пяти человек, включая ребенка", - сказал собеседник агентства, добавив, что на заправочной станции начался пожар.

Он отметил, что, "по предварительным данным, причиной пожара могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом".

"Следом мог сдетонировать газовый баллон", - сказал представитель экстренных служб.

В МЧС подтвердили, что пожарные тушат возгорание на АЗС в Грозном из-за взрыва цистерны с газом.

"Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.