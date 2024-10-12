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Несколько человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном

Несколько человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном
Пожар на АЗС в Грозном
Фото: Таисия Боршигова/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - На автозаправке в Грозном произошел взрыв, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, во время взрыва на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном пострадали до пяти человек, включая ребенка", - сказал собеседник агентства, добавив, что на заправочной станции начался пожар.

Он отметил, что, "по предварительным данным, причиной пожара могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом".

"Следом мог сдетонировать газовый баллон", - сказал представитель экстренных служб.

В МЧС подтвердили, что пожарные тушат возгорание на АЗС в Грозном из-за взрыва цистерны с газом.

"Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Грозный
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