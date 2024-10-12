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Четыре человека погибли при взрыве цистерны с газом на АЗС в Грозном

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при взрыве на АЗС в Грозном, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Пожар на данный момент ликвидирован.", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожарными проводятся разбор и проливка конструкций.

Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что площадь пожара на АЗС составила 900 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось, ЧП на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али произошло из-за взрыва цистерны с газом с последующим горением.

К ликвидации происшествия привлечены 35 сотрудников МЧС и 7 единиц техники.

МЧС РФ Грозный
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