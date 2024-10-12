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ВСУ атаковали два белгородских муниципалитета

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках с украинской стороны двух муниципалитетов.

"Предварительно, никто из жителей не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

"Город Шебекино дважды попал под обстрел. В результате попадания снаряда разрушена летняя кухня на территории частного домовладения. Кроме того, перебита газовая труба - аварийными бригадами газ оперативно перекрыт. В городе различные повреждения выявлены в четырех частных домах: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждены два автомобиля", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме тог, по информации Гладкова, в Грайворонском муниципальном округе в селе Глотово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника произошло возгорание двух хозяйственных построек, пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы.

Белгородская область
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