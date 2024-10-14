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Песков отверг утверждения об опасности вооруженных сил России для стран НАТО

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Кремле называют нелогичными заявления о том, что Вооруженные силы РФ потенциально будут готовы напасть на силы НАТО к концу десятилетия, и заявляют об отсутствии опасности со стороны российской армии для стран альянса.

"Россия обеспечивает свою собственную безопасность, и Россия делает для этого всё необходимое, и обладает всем необходимым потенциалом. И никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда был процесс наоборот. Мы с вами знаем все волны расширения НАТО и все шаги, когда военная инфраструктура НАТО приближалась к границам РФ. Здесь однозначно возникает понимание, кто для кого представляет опасность. Поэтому говорить здесь о том, что именно российские вооруженные силы для кого-то представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично, а главное, противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы сейчас все вместе переживаем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он по просьбе представителей СМИ в понедельник прокомментировал слова главы внешней разведки Германии Бруно Калля, который заявил, что российские вооруженные силы будут в состоянии напасть на НАТО к концу этого десятилетия.

Дмитрий Песков НАТО РФ
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