Поиск

Начались российско-пакистанские тактические военные учения

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Пакистане на базе национального антитеррористического центра "Пабби" началось российско-пакистанское тактическое учение "Дружба-2024", сообщило Минобороны России.

"В ходе учения военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при выполнении задач в рамках ведения боевых действий в горной местности по уничтожению незаконных вооруженных формирований, а также задачи ведения разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы России на учении представляют военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области.

"Проведение совместного тактического учения направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран", - сказали в министерстве.

На церемонии открытия учений представитель сухопутных войск пакистанской армии отметил важность стратегического партнерства России и Пакистана, которая положительно сказывается на безопасности в регионе, сообщили в Минобороны России.

Совместное российско-пакистанское тактическое учение "Дружба" проводится с 2016 года. В 2024 году оно проходит с 14 по 26 октября также на базе национального антитеррористического центра "Пабби".

Пакистан Южный военный округ Волгоградская область Минобороны Пабби
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд РФ приговорил к трем годам колонии француза Лорана Винатье

Суд РФ приговорил к трем годам колонии француза Лорана Винатье

В Грозном самолет иранской Mahan Air сел на строящуюся ВПП

Бархатный сезон завершился на юге России

Бархатный сезон завершился на юге России

Путин подписал закон о лишении водительских прав за сокрытие номеров автомобиля

Путин подписал закон о лишении водительских прав за сокрытие номеров автомобиля

Путин подписал закон о праве президента продлить пребывание на службе главы СКР

Прокуратура запросила три года и три месяца колонии для француза Винатье

Прокуратура запросила три года и три месяца колонии для француза Винатье

Экс-главу НПК "Пеленгатор" обвинили в хищении 100 млн руб. в рамках гособоронзаказа

Банк России повторил, что может повысить ставку на ближайшем заседании

Банк России повторил, что может повысить ставку на ближайшем заседании

В Кремле заявили, что решения о поездке Путина на саммит G20 в Бразилии пока нет

ГД не будет рассматривать закон о признании отягчающим обстоятельством иностранного гражданства

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });