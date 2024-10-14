В МВД РФ заявили, что спецслужбы Украины стоят за рассылкой ложные сигналов о минировании

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В МВД России располагают данными о том, что украинские спецслужбы "покровительствуют" call-центрам, которые направляют ложные сообщения о минированиях в России, заявил статс-секретарь - заместитель главы министерства Игорь Зубов.

"У нас есть основания утверждать, что украинские спецслужбы, как и ранее, покровительствуют многочисленным кол-центрам, ежедневно направляющим в Россию ложные сообщения о минировании российских аэропортов, вокзалов, театров и торговых центров", - сказал Зубов на открытии 12-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, слова которого приводят в МВД.

По словам Зубова, с указанных кол-центров также "осуществляются дистанционные мошенничества с целью хищения размещенных на банковских счетах средств граждан и организаций". "Число подобных преступлений растет", - подчеркнул он.