РСТ отметил резкий рост доли серого бизнеса в российском туризме

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вместе с общим ростом внутреннего туризма в этой сфере быстро растет доля серого бизнеса, который не подпадает под регулирование, в то время как легально работающий бизнес несет избыточную ответственность за предпринимательскую деятельность, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

"Серая зона на российском туристическом рынке растет буквально на глазах. К нам нередко обращаются предприниматели по вопросам организации турбизнеса. На определенном этапе работы люди хотят получить какой-то статус. Просят, например, оформить лицензию на такую деятельность, хотя лицензии отменили еще в 2007 году. И когда они выясняют, какие требования надо выполнить для работы на туристическом рынке и сколько это будет стоить, отказываются от легализации бизнеса. Мы, говорят, как-то уже два года работаем, оборот больше 10 млн рублей в месяц. Раньше такие обращения случались один-два раза в год. Сейчас их десятки и больше, это отчетливый тренд", - цитирует пресс-служба РСТ его выступление на втором Международном конгрессе туроператоров в Минске.

По словам Мохова, преобразования серого рынка в легальный не происходит. В результате законы соблюдает незначительная часть бизнеса, работающая легально.

"Туроператоры получают все больше регулирующих механизмов и в итоге несут избыточную ответственность за свою предпринимательскую деятельность, а серый рынок, существуя параллельно, стремительно развивается. Причем, у этого рынка с развитием онлайн-технологий появляются огромные возможности для продвижения и продаж. Все можно купить и продать в течение одной секунды, и это становится настоящей проблемой с точки зрения защиты прав туристов: такие платежи трудно отследить, найти какие-то концы при определении получателей денег", - сказал вице-президент РСТ.

Он добавил, что расширению серой зоны способствуют, в том числе, различные отраслевые "инкубаторы" и "акселераторы", которые предлагают желающим быстро открыть глэмпинг или стать экскурсоводом, не сообщая о сложностях бизнеса или необходимости проходить аттестацию для экскурсоводов. Из-за роста популярности внутреннего туризма и выделения государственных субсидий на его развитие в нем резко выросло число случайных людей.

"Один из примеров - глэмпинги. В эту сферу пошло очень много новых людей, итог - множество недостроенных объектов и 500 глэмпингов, выставленных на продажу на "Авито", потому что люди не справились с бизнесом. По этой же причине резко увеличилось число происшествий с туристами. Множество ситуаций связано с нарушением требований безопасности, правил перевозки, питания", - подытожил эксперт.