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Пособие по безработице в 2025 году будет проиндексировано до 14 742 рублей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минтруд планирует в 2025 году проиндексировать пособие по безработице на 7,3%, в результате оно составит 14 742 рубля , сообщил в думском комитете по бюджету и налогам глава министерства Антон Котяков.

"Размер пособия по безработице будет проиндексирован (...) Раньше это пособие назначалось ежегодно, без жесткой привязки к индексации. Теперь это предусмотрено нормой закона. Пособие проиндексированное на уровень инфляции 7,3% составит 14 тыс. 742 рубля при максимальном размере", - сказал он.

При этом расходы на выплату пособий по безработице были снижены из-за рекордно низкого уровня безработицы.

По данным Росстата, безработица в России в августе 2024 года осталась на уровне 2,4%, достигнутом в июне и удерживавшемся в июле. Показатель соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года.

Росстат Антон Котяков Минтруд
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