Думе предложили ограничить комиссию банков за перевод со счета юрлица физлицу

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Депутат Владислав Резник внес в Госдуму законопроект № 741481-8, который предусматривает ограничение размера комиссии, которую банк может взимать при переводе денег со счетов юридических лиц и ИП на счета физических лиц.

Размер комиссии при переводах от компаний и ИП на счета физлиц не может быть выше комиссии при переводах между компаниями и ИП, следует из законопроекта.

"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств с банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на банковские счета физических лиц, не может превышать размера комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств с банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке приводится анализ тарифных планов 10 крупнейших кредитных организаций по данным на сентябрь 2024 г. "Проведенный анализ показывает наличие дискриминации потребителей банковских услуг, которая выражается в различном принципе определения размера комиссий за осуществление одних и тех же безналичных переводов денежных средств по банковским счетам в зависимости от категории обслуживаемых клиентов", - говорится в пояснительной записке.

В материалах указывается, что все анализируемые банки определяют фиксированный размер (в среднем 8-100 рублей ) платы за перевод юридическим лицом (или ИП) средств в адрес другого юридического лица (ИП). При аналогичных переводах денежных средств в пользу физических лиц, все банки применяют оборотные комиссии при превышении пороговых сумм переводов в месяц, сообщается в материалах. Так, при переводах до 500 тыся рублей в месяц комиссия составляет в среднем 1% от суммы, до 1 млн рублей - 1,5%, до 2 млн - 2,5%, свыше 2 млн рублей - до 15% от суммы переводов.

Автор проекта подчеркивает, что принцип установления оборотных комиссий при осуществлении безналичных переводов со счетов юридических лиц (и ИП) только на счета физических лиц применяется согласованно всеми кредитными организациями, при этом для клиентов не создается какой-либо добавленной стоимости по сравнению с аналогичными переводами другим категориями клиентов.

По мнению Резника, приятие поправки позволит устранить дискриминационные практики тарификации.

В случае принятия закон вступит в силе через 10 дней после официального опубликования.