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Госдума сняла с рассмотрения законопроект о регулировании комиссионных вознаграждений банков

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совет Думы решил снять с рассмотрения законопроект, который устанавливает предел на размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитными организациями при переводе денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц.

Как сказал "Интерфаксу" источник, законопроект снят с рассмотрения по инициативе его автора - депутата Владислава Резника. Ранее документ получил отрицательное заключение правительства, в котором сообщалось, что кредитные организации имеют право самостоятельно определять направления своей работы и устанавливать тарифы, основываясь на анализе рынка платежных услуг и своих затратах.

Законопроект № 741481-8 был внесен в парламент в октябре 2024 года. Он предлагал установить, что комиссия при переводах от компаний и ИП на счета физических лиц не может превышать комиссию за переводы между юридическими лицами и ИП. В пояснительной записке отмечалось, что анализ тарифов 10 крупнейших банков показывает дискриминацию потребителей, так как комиссия при переводах для физических лиц выше. В материалах указывалось, что все анализируемые банки определяют фиксированный размер (в среднем 8-100 рублей) платы за перевод юридическим лицом (или ИП) средств в адрес другого юридического лица (или ИП). При аналогичных переводах денежных средств в пользу физических лиц все банки применяют оборотные комиссии при превышении пороговых сумм переводов в месяц, сообщается в материалах. Так, при переводах до 500 тысяч рублей в месяц комиссия составляет в среднем 1% от суммы, до 1 млн рублей - 1,5%, до 2 млн - 2,5%, свыше 2 млн рублей - до 15% от суммы переводов.

Автор проекта подчеркивал, что принцип установления оборотных комиссий при осуществлении безналичных переводов со счетов юридических лиц и ИП только на счета физических лиц применяется согласованно всеми кредитными организациями, при этом для клиентов не создается какой-либо добавленной стоимости по сравнению с аналогичными переводами другим категориями клиентов. По мнению автора, принятие поправки позволило бы устранить дискриминационные практики тарификации.

В отзыве правительства отмечалось, что условия банковского обслуживания, включая размер комиссионного вознаграждения, являются предметом договора между кредитной организацией и клиентом. Эти соглашения основываются на принципе свободы договора, закрепленном в Гражданском кодексе. Правительство подчеркивало, что реализация предложенной нормы может привести к нежелательным последствиям, таким как повышение тарифов на расчеты между юридическими лицами.

Госдума Правительство Владислав Резник
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