Депутат Резник отозвал законопроект о взимании налогов за счет средств от продажи залога

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Владислав Резник отозвал с рассмотрения в Госдуме свой законопроект об ограничении перечня налогов, которые в преимущественном порядке уплачиваются за счет средств от продажи заложенного имущества банкрота.

Законопроект № 236508-8 он внес в Госдуму в ноябре 2022 года. Законопроект устанавливал, что за счет вырученных средств оплачиваются налоги, связанные с предметом залога (на имущество организаций и физических лиц, земельный и транспортный) при условии, что объектами налогообложения такими налогами признается заложенное имущество.

Депутат ссылался на наличие неопределенности в законодательстве относительно списка налогов, которые уплачиваются за счет залоговой выручки. Согласно действующим правилам, залогодержатель получает 70-80% при продаже залога в ходе дела о несостоятельности должника, оставшаяся сумма идет на погашение долга перед кредиторами первой и второй очереди, а также расходов по обеспечению сохранности предмета залога и реализации его на торгах.

В сопроводительных материалах причина отзыва законопроекта не указана. Однако в январе 2024 года свой законопроект по тому же вопросу внесло в Госдуму правительство (№ 532703-8).

Оно предложило закрепить в законодательстве сложившуюся на уровне судов практику, согласно которой средства от реализации предмета залога должны идти в том числе на погашение начисленных на него имущественных налогов. Помимо этого, согласно проекту, за счет залоговой выручки также должны погашаться "иные налоги", связанные с использованием или реализацией такого имущества. Таковыми являются налог на прибыль и НДС, следует из документа.

Новые правила, согласно законопроекту, будут распространяться на заключенные после их вступления в силу договоры залога, а также при изменении предмета залога или увеличении первоначального размера обеспечиваемого им основного обязательства.