Минтранс РФ нацелен восстановить речные магистрали для доставки грузов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Восстановление речных магистралей, которые можно использовать для доставки грузов и людей, является одним из приоритетов для Минтранса, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на панельной дискуссии в рамках XI Международной специализированной выставки "Дорога 2024" в Екатеринбурге в среду.

По его словам, необходимо понимать, какими видами транспорта будут доставляться грузы и люди в места, где появляется грузовая база.

"У нас с вами с 1990-х годов по понятным причинам ушла река. И, конечно, здесь важно восстановить эти речные магистрали, которые используются как раз для доставки инертных материалов", - сказал он.

Министр подчеркнул, что основные материалы для дорожных строителей и тех, кто занимается строительством искусственных сооружений, - песок, камень, металлы - нужно везти рекой.

"Это наиболее эффективно. Но, учитывая то, что дноуглубления не было, гидротехнические сооружения утрачены, флот устарел. В Минтрансе мы сформировали в конце прошлого года проект ведомственный "Речные магистрали". Волжско-Камский бассейн, Обский бассейн и система рек и озер Северо-Запада в зоне нашего внимания. Поэтому на ближайшую перспективу мы для себя видим вот такие приоритеты", - добавил он.

Ранее Минтранс сообщал, что общая протяженность внутренних водных путей России составляет 102 тыс. км. Развитие речных магистралей является частью транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.