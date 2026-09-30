Royal Jordanian в ноябре запустит рейсы Акаба - Москва

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Авиаперевозчик Royal Jordanian с ноября планирует запустить рейсы Акаба - Москва, сообщил через пресс-службу аэропорта "Домодедово" коммерческий директор авиакомпании Карим Маклуф.

Полеты будут выполняться два раза в неделю.

Новая программа дополнит существующий рейс Royal Jordanian Москва - Амман, который выполняется три раза в неделю. На маршруте задействованы Airbus A320neo, время полета составляет около 4,5 часов.