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Royal Jordanian в ноябре запустит рейсы Акаба - Москва

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Авиаперевозчик Royal Jordanian с ноября планирует запустить рейсы Акаба - Москва, сообщил через пресс-службу аэропорта "Домодедово" коммерческий директор авиакомпании Карим Маклуф.

Полеты будут выполняться два раза в неделю.

Новая программа дополнит существующий рейс Royal Jordanian Москва - Амман, который выполняется три раза в неделю. На маршруте задействованы Airbus A320neo, время полета составляет около 4,5 часов.

Домодедово Москва Airbus Royal Jordanian Акаба Амман Карим Маклуф
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