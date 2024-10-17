Пакет поправок в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" принят в I чтении

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, который предлагает повысить в 2025 г. выше ранее запланированного уровня акцизы на алкогольную продукцию, табачные изделия, нефтепродукты, увеличить ряд государственных пошлин, а также повысить ставку налога на купонный доход.

Законопроект (№727330-8) был внесен в парламент правительством 30 сентября в рамках проекта бюджета на 2025-2027 гг.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие законопроекта обеспечит дополнительные поступления в бюджетную систему РФ в размере 349 млрд руб. в 2025 г., из которых в федеральный бюджет поступит 299 млрд руб.

Алкоголь, сигареты и сладкие напитки

Законопроект увеличивает акцизные ставки на этиловый спирт, спиртосодержащие изделия, алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 18%, а также на сидр, пуаре, медовуху и пиво, установленные на 2025 г., по сравнению с ранее запланированными уровнями.

Согласно проекту закона, акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в 2025 г. составит 740 руб. за 1 литр безводного спирта, в 2026 г. - 770 руб., в 2027 г. - 801 руб. В 2024 г. ставка акциза составляет 643 руб. за 1 литр.

Акциз на алкогольную продукцию крепостью до 18 градусов (объемная доля этилового спирта до 18%) в 2025 г. будет определяться как отношение 148 руб. (в 2026 г. - 154 руб., в 2027 г. - 160 руб.) к объемной доле этилового спирта в ней в абсолютной сумме за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.

Для алкогольной продукции крепостью свыше 18 градусов в 2025 г. акциз составит 740 руб. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в 2026 г. - 770 руб., в 2027 г. - 801 руб.

Акциз на сидр, пуаре и медовуху в 2025 г. может вырасти до 30 руб. за 1 литр с 27 руб. в 2024 г., с 2026 года - до 31 руб., в 2027 г. - до 32 руб..

Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градусов в 2025 г. предлагается повысить до 30 руб. за 1 литр с 27 руб. в 2024 г., в 2026 г. - до 31 рубля, в 2027 г. - до 32 руб.. На пиво крепостью выше 8,6 градуса в 2025 г. акциз предложено установить в 56 руб. за 1 литр против 51 руб. в 2024 г., в 2026 г. - 58 руб., в 2027 г. - 60 руб.

Акциз на сигареты, папиросы в 2025 г. может составить 2 945 руб. за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тыс. руб. за 1 тыс. штук. В 2026 г. - 3 063 руб. за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 160 руб. за 1 тыс. штук. В 2027 г. - 3 186 руб. за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 326 руб. за 1 тыс. штук.

В 2024 г. акциз на сигареты и папиросы составляет 2 813 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 820 руб. за 1 тыс. штук.

С 2025 г. подакцизной продукцией будут признаны фармацевтическая субстанция этилового спирта, никотиновое сырье и бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания.

Изменение ставок акцизов на алкогольную продукцию позволит получить дополнительные доходы в бюджет в 2025-2027 гг. в размере порядка 180 млрд руб., увеличение ставок акцизов на сигареты и папиросы - порядка 30 млрд руб. ежегодно.

Одновременно принятый в первом чтении законопроект снижает с 5 до 2 граммов критерий о количестве добавленных сахаров и углеводов в сахаросодержащих напитках для уплаты акциза на них. Как сообщал ранее источник "Интерфакса", Минфин подготовил еще ряд изменений по акцизам на сладкие напитки, которые планируется обсудить с комитетом по бюджету Госдумы ко второму чтению.

Нефтепродукты

Принятый в первом чтении законопроект предусматривает изменение ставок акцизов на нефтепродукты с корректировкой демпфирующей составляющей на нефтяное сырье, направленное на переработку. Дополнительные доходы в связи с указанным повышением в 2025 г. составят 131 млрд руб., в 2026 г. - 167,6 млрд руб., в 2027 г - 216,7 млрд руб.

Так, предлагается установить акциз на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5: в 2025 г. - 17518 руб. за тонну, в 2026 г. - 18219 руб. за тонну, в 2027 г. - 18948 руб. за тонну.

На автомобильный бензин класса 5: в 2025 г. - 17088 руб. за тонну, в 2026 г. - 17772 руб. за тонну, в 2027 г. - 18483 руб. за тонну.

На дизельное топливо: в 2025 г. - 12120 руб. за тонну, в 2026 г. - 12605 руб. за тонну, в 2027 г. - 13109 руб. за тонну.

На моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей: в 2025 г. - 8090 руб. за тонну, в 2026 г. - 8414 руб. за тонну, в 2027 г. - 8751 руб. за тонну.

Также установлен акциз на прямогонный бензин: в 2025г - 19298 руб. за тонну, в 2026г - 2007 руб. за тонну, в 2027г - 20873 руб. за тонну. На бензол, параксилол, ортоксилол в 2025 г. - 3574 руб. за тонну.

Пошлины

Законопроект повышает в два раза размер государственной пошлины за регистрацию прав общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимость, входящую в паевой инвестиционный фонд, с 22 тыс. руб. до 44 тыс. руб.

Пошлина для граждан, за государственную регистрацию договора аренды, если такой договор зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости вырастет с 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб., для организаций - с 22 тыс. руб. до 44 тыс. руб. Пошлина за изменение или расторжение договора аренды, для физических лиц повысится с 350 руб. до 700 руб.; для организаций - с 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб.

Также планируется увеличить размер пошлин в сфере оборота оружия и частной детективной и охранной деятельности, которые не изменялись более 10 лет. Например, пошлина за получение лицензии на приобретение, выставление или коллекционирование оружия и патронов вырастет с 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

Налог на купонный доход

Законопроект предлагает повысить ставку налога на купонный доход по государственным, муниципальным ценным бумагам и обращающимся облигациям российских организаций для юридических лиц с 15% до 20%. Таким образом, сохранится дифференциал в размере 5 п.п. между ставкой в отношении доходов в виде процентов по таким бумагам и общей ставкой налога на прибыль, которая увеличится до 25%.

Разное

В целях стимулирования новых инвестиционных проектов по добыче "бедных" комплексных руд с низким содержанием полезных компонентов на территории Красноярского края в части НДПИ уточняются условия отмены применения "нижнего порога" налоговой ставки по НДПИ для участков недр, запасы которых впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2024 года.

Также предлагается сохранить меру по льготным страховым взносам для субъектов МСП в размере 15% в отношении выплат в пользу физического лица, изменив условия ее предоставления с 1 до 1,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Субъекты МСП в 2024 году платят страховые взносы по пониженному тарифу 15% к той части выплат в пользу физлиц за месяц, которая превышает федеральный МРОТ, действующий с начала года. С 1 января 2024 г. МРОТ утвержден в размере 19 242 руб. Законопроект предлагает с 1 января 2025 г. увеличить его до 22 440 руб.

Налогоплательщикам предоставят возможность амортизировать объекты основных средств и нематериальные активы, в отношении которых было принято решение об использовании права на применение федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Исключается возможность применения ФИНВ к тем объектам основных средств и нематериальным активам, при формировании первоначальной стоимости которых соответствующие расходы учитываются с 1 января 2025 г. с применением коэффициента 2.

Предлагается освободить организации от налога на имущество в отношении линий электропередачи, трансформаторных и распределительных пунктов с напряжением до 35 кВ.

Законопроект продлевает до 1 января 2030 г. возможность для компаний уменьшать налог на имущество на сумму инвестиций в строительство инфраструктуры воздушного транспорта, а также судоходных и портовых сооружений. Речь идет об инвестициях в судоходные гидротехнические сооружения, расположенные на внутренних водных путях РФ; портовые гидротехнические сооружения (как в морских и речных портах); сооружения инфраструктуры воздушного транспорта (кроме систем централизованной заправки самолётов, космодромов).

Доработка

Как рассказал ранее "Интерфаксу" источник, ко второму чтению данного законопроекта Минфин предлагает убрать с 2025 г. ежемесячную "нашлепку" к НДПИ на газ в размере 50 млрд. руб. Среди предложений министерства - уточнение базы для расчета НДФЛ при замещении суверенных евробондов РФ по аналогии с замещением корпоративных евробондов, чтобы процедура не имела налоговых последствий для держателей. Кроме того, предлагается не облагать НДФЛ и налогом на прибыль сделки по частичной передаче бенефициарам-гражданам, компаниям и фондам в прямое владение акций российских экономически значимых организаций (ЭЗО) и долей в их капиталах. Изменения потребовались в связи с президентским указом от 2 июля 2024 года №569. Этот документ позволил бенефициарам, владеющим российскими ЭЗО через иностранные холдинговые компании (ИХК), передать иным лицам право на вступление в прямое владение частью акций или доли в ЭЗО. До этого закон 470-ФЗ не конкретизировал, возможно ли такое "дробление".

Минфин также предложил расширить возможности зачета расходов компаний на закупку российского программного обеспечения при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.