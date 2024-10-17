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Минтранс поддержал предложение РЖД индексировать грузовые ж/д тарифы

Минтранс поддержал предложение РЖД индексировать грузовые ж/д тарифы
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта поддерживает инициативу ОАО "РЖД" по индексации грузовых тарифов, размер индексации пока обсуждается, сообщил в Госдуме руководитель министерства Роман Старовойт.

"По поводу индексации тарифа. Учитывая экономическую ситуацию, учитывая повсеместный рост стоимости комплектующих, расходных материалов, мы видим обоснование РЖД. На площадке правительства сегодня идет дискуссия о размере этой индексации. Отдельно мы встречались с грузоотправителями, и несколько самых угольных регионов и представители компаний, которые уголь везут, они в принципе, согласовали размер индексации", - озвучил он позицию Минтранса о планируемом росте тарифа.

"Но еще раз хочу сказать, о размере мы еще с Минэком на площадке правительства ведем дискуссию. Считаем, что индексировать необходимо, но размер индексации сейчас уточняется. Почему? Потому что инвестпрограмма РЖД без индексации тарифа она существенно снизится, а это не только предоставление услуги транспортной, но и инвестпрограмма по строительству", - подчеркнул Старовойт.

"Мы ориентируемся на позицию президента нашей страны. Владимир Владимирович Путин в рамках Восточного экономического форума, совсем недавно который состоялся, проводил совещание по этому вопросу и дал четкую установку, что необходимо искать баланс между грузами, которые выгодны РЖД, и углем", - добавил министр.

По прогнозу социально-экономического развития на 2025-2027 годы, базовая индексация грузовых ж/д тарифов (без учета дополнительных целевых тарифных надбавок) с 1 января 2025 года может составить 13,8%.

В 2025-2027 годах будут сохранены действующие дополнительные целевые надбавки для финансирования мероприятий: по капремонту инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования в размере 1,07; по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, - 1,015; по обеспечению транспортной безопасности - 1,01.

Прогнозные базовые параметры индексации грузового ж/д тарифа с 1 января 2026 года составляют 8,5%, с 1 января 2027 года - 6,1%.

Минтранс РЖД Роман Старовойт Госдума Минэкономразвития
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