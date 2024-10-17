Компании-банкроты могут обязать в приоритетном порядке уплачивать ряд налогов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Компании-банкроты будут обязаны в первоочередном порядке уплачивать налоги, начисленные по результатам хозяйственной деятельности, исключение сделано для налога на прибыль при продаже их имущества с торгов - его предложено погашать наравне с другими обязательствами должника в составе третьей очереди реестровых требований.

Соответствующие изменения в закон о несостоятельности (N743856-8) внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по вопросам собственности Сергеем Гавриловым. Их инициатива во многом дублирует законопроект, внесенный правительством РФ в январе 2024 года, но есть и существенное отличие.

Оба законопроекта подготовлены в рамках исполнения постановления Конституционного суда РФ, который в мае 2023 года поручил правительству устранить законодательную неопределенность в вопросе очередности уплаты организациями-банкротами налога на прибыль при продаже их имущества с торгов. До внесения изменений в законодательство КС РФ предписал выплачивать этот налог в составе третьей очереди реестровых требований.

Однако правительство предложило более выгодный для казны вариант: уплачивать этот налог в приоритетном порядке в режиме текущих платежей. В таком же порядке предлагалось погашать и остальные обязательные платежи, "возникшие или восстановленные после даты принятия заявления о признании должника банкротом", в том числе связанные с продолжением хозяйственной деятельности. К таким обязательствам может быть причислен, в частности, НДС.

Законопроект правительства не был рассмотрен в первом чтении.

Законопроект депутатов, в отличие от правительственного, предусматривает совпадающий с подходом КС РФ вариант погашения налога на прибыль при реализации активов банкрота с торгов: в порядке третьей очереди реестра. Также в этом порядке должны погашаться, согласно проекту, обязательства по уплате восстановленного НДС, принятого к вычету до принятия заявления о признании должника банкротом.

Восстановленный НДС, принятый к вычету уже после принятия заявления о признании должника банкротом, должен погашаться как текущее обязательство в рамках пятой очереди, указано в проекте. Аналогичное правило предусмотрено для начисленных после принятия заявления о несостоятельности налогов, связанных с продолжением хозяйственной деятельности должника, налога на прибыль и налога по упрощенной системе, на имущество организаций, земельного и транспортного налога.

Сохранен в проекте депутатов предложенный правительством подход, согласно которому погашение текущих налогов будет производиться банкротом после погашения долгов по оплате труда сотрудников, в том числе не текущих, а включенных в реестр. Для этого в законопроекте предлагается гасить "старые" зарплатные долги предприятий, образовавшиеся до начала процедуры банкротства, за счет средств, которые должны были достаться налоговой службе в рамках расчета по текущим обязательствам. После этого она займет место в начале очереди на погашение реестровых долгов - до остальных конкурсных кредиторов.

Кроме того, законопроект предусматривает, что приоритетно за счет средств от продажи предмета залога на торгах погашаются относящиеся к текущим платежам и начисленные за период процедуры конкурсного производства налоги на предмет залога и пени за просрочку их уплаты.

При этом проект оговаривает, что залогодержатель вправе обратиться в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве с ходатайством о соразмерном распределении залоговой выручки на оплату имущественных налогов и погашение требований залогового кредитора. Это можно будет сделать, если приоритетное погашение налогов "фактически приводит к утрате для залогового кредитора экономического смысла залога и при этом не установлено, что именно поведение залогового кредитора создало условия для формирования такого объема налоговой задолженности, который порождает соответствующие негативные последствия".

"Такая утрата предполагается, если после уплаты имущественных налогов залоговому кредитору причитается менее одной четверти средств от реализации предмета залога", - говорится в проекте.