Осужденному за оправдание терроризма активисту с Урала увеличили срок заключения

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд во Власихе (Подмосковье) ужесточил приговор активисту из Екатеринбурга Ярославу Ширшикову по делу о публичном оправдании терроризма, сообщил в пятницу "Интерфаксу" адвокат осужденного Федор Акчермышев.

"Приговор Центрального окружного военного суда от 27 февраля 2024 года в отношении Ширшикова Ярослава Юрьевича изменить", - говорится в аудиозаписи, предоставленной агентству адвокатом. Наказание Ширшикову по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) усилили с двух до пяти лет колонии общего режима, сообщается в записи.

Кроме того, суд постановил лишить осужденного права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных, коммуникационных и информационных сетей, в том числе интернета, на 2 года.

В феврале Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил местного активиста Ширшикова к двум годам колонии общего режима, сообщал ранее Акчермышев агентству.

По словам адвоката, его подзащитного признали виновным по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Адвокат также уточнял, что дело по данной статье было возбуждено из-за публикации Ширшикова о погибшем военкоре Владлене Татарском.

Гособвинение подавало апелляционное представление, но защита возражала против его удовлетворения.

2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб военный корреспондент Татарский (Максим Фомин). Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. Было возбуждено дело по статье о теракте.

Ширшиков ранее был осужден по делу о призывах к массовым беспорядкам (ч.3. ст.212 УК РФ) и клевете на бывшего полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова (ч.5 ст.128.1 УК РФ).