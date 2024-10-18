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Российские военные за сутки отразили на курском направлении две контратаки ВСУ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки отразили две контратаки вооружённых сил Украины, сообщает министерство обороны РФ в пятницу.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населённых пунктов Зелёный Шлях и Любимовка", - сказано в сообщении.

"В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины", - говорится в сводке.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Север" "продолжили ведение наступательных действий".

В результате нанесено поражение формированиям восьми украинских бригад в районах населённых пунктов Любимовка, Свердликово, Малая Локня, Новый Путь и Плёхово, сообщает Минобороны России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ВСУ
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