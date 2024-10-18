Спецрежим госзакупок в Крыму и Севастополе может быть расширен и продлен до 2030 года

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Срок действия спецрежима госзакупок в Крыму и Севастополе может быть продлен до 31 декабря 2029 года и расширен за счет новых "предметов" закупок, следует из законопроекта (№ 745459-8), внесенного на рассмотрение Госдумы РФ рядом депутатов.

"Механизм выбора единственного поставщика, установленный в республике Крым и городе федерального значения Севастополе, позволил привлечь подрядчиков, способных выполнить условия контрактов без нарушения установленных сроков выполнения работ, - говорится в пояснительной записке к этому законопроекту. - С начала своего действия региональное законодательство в сфере закупок показало свою экономическую эффективность. За период реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" введено в эксплуатацию 480 инфраструктурных объектов, в городе федерального значения Севастополе - 101 инфраструктурный объект".

При этом в записке отмечается, что в ряде случаев местные заказчики сталкиваются с рядом проблем. Так, часть инфраструктурных объектов – быстровозводимые модульные здания, которые закупаются как товар. Соответственно поставщик при строительстве такого здания не занимается обустройством прилегающей территории.

"У заказчика возникает целый спектр проблем по благоустройству территории, прилегающей к зданию, связанных с поиском исполнителя данных работ, поскольку и детский сад, и школа, и любой иной объект сдается в эксплуатацию комплексно, со всей обустроенной территорией, - поясняется в записке. - Таким образом, заказчик осуществляет не одну, а две процедуры закупки, с целью сдачи в эксплуатацию одного объекта закупки".

Также крымские госзаказчики сталкиваются с проблемой демпинга при закупках услуг по охране.

"Сложившаяся в республике Крым практика конкурентных закупок услуг охраны показала, что заказчики субъекта сталкиваются с большим количеством организаций, заявляющих заведомо заниженную цену контракта, и, как следствие, в дальнейшем предоставляющих неквалифицированные кадры для исполнения поставленных задач по охране жизни и здоровья людей", - говорится в записке.

В то же время, по мнению авторов законопроекта, в регионе требуется именно квалифицированная охрана - из-за близости к зоне проведения СВО и высокой угрозы террористических актов.

Для решения этих проблем законопроектом предлагается не только продлить срок действия спецрежима госзакупок, но и включить в перечень товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие этого режима, закупку быстровозводимых модульных зданий (с возможностью установления требований по проведению, связанных с благоустройством территории) и охранных услуг.

Сам спецрежим был установлен в 2020 году. Он предусматривал, что госзаказчики в Крыму и Севастополе смогут до конца 2022 года (в дальнейшем действие спецрежима было продлено на 2023-2024 годы - ИФ) проводить закупки либо в соответствии с 44-ФЗ (закон "О контрактной системе"), либо способами, согласованными с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и утвержденными, соответственно, властями Крыма и Севастополя.

При этом спецрежим распространялся не на все госзакупки, а на ряд направлений. В их числе закупки работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, работ по благоустройству территорий. Также в 2020 году в этот перечень были добавлены все работы по содержанию автомобильных дорог.

Применять 44-ФЗ в Крыму начали с 1 января 2017 года. До этого в регионе, который вошел в состав РФ в марте 2014 года, действовал особый порядок проведения закупок и торгов.

Многие объекты в Крыму строятся на средства федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики и Севастополя.

Правительство России утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года, затем ее несколько раз продлевали, - до 2025 года включительно. Последней правкой в очередной раз существенно увеличен объем финансирования: на 9,3%, или на 117 млрд рублей, до 1,374 трлн рублей (в ценах соответствующих лет).