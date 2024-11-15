Правительство предложило изменить законопроект о продлении спецрежима госзакупок в Крыму

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правительство предложило скорректировать депутатский законопроект № 745459-8, который предусматривает продление срока действия спецрежима госзакупок в Крыму и Севастополе до 31 декабря 2029 года, а также его расширение за счет новых "предметов" закупок.

"Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний при подготовке к рассмотрению Государственной думой во втором чтении", - говорится в отзыве на этот законопроект.

Замечания правительства касаются, в частности, продления срока действия спецрежима госзакупок до 2030 года.

"<...> В материалах к законопроекту отсутствует обоснование продления такой возможности (спецрежима - ИФ) на указанный срок", - говорится в документе правительства.

Вместо этого предлагается установить другой срок действия спецрежима - до 1 января 2027 года, поскольку до этой даты продлены особенности регулирования на территориях Крыма и Севастополя имущественных и земельных отношений, отношений в сфере кадастрового учета, в области градостроительной деятельности, а также отношений по выявлению и сносу объектов капитального строительства, возведенных или созданных с нарушением российского законодательства.

Также правительство не поддерживает предложение о распространении спецрежима на закупки модульных зданий и услуг по охране имущества заказчика, жизни и здоровья людей, "поскольку это приведет к увеличению закупок у единственного поставщика на конкурентных рынках, что не соотносится с принципом обеспечения конкуренции при осуществлении закупок". При этом подчеркивается, что в законодательстве о градостроительной деятельности отсутствует определение понятия модульных зданий, что "может привести к злоупотреблениям в правоприменении предлагаемых норм".

Кроме того, в отзыве отмечается, что проблемы, которые предлагается решить с помощью законопроекта в части закупок модульных зданий, могут быть урегулированы в рамках действующего закупочного законодательства. Речь идет о положениях, регламентирующих порядок осуществления закупок в сфере строительства "под ключ".

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре.

Его авторы предлагают продлить срок действия спецрежима госзакупок, а также включить в перечень товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие этого режима, закупку быстровозводимых модульных зданий (с возможностью установления требований по проведению, связанных с благоустройством территории) и охранных услуг.

Необходимость принятия этого документы авторы законопроекта объяснили, с одной стороны, тем, что спецрежим доказал свою эффективность, а с другой - выявлением ряда проблем, с которыми столкнулись региональные заказчики и участники закупок. Так, часть инфраструктурных объектов - это быстровозводимые модульные здания, которые закупаются как товар. Соответственно, поставщик при строительстве такого здания не занимается обустройством прилегающей территории.

"У заказчика возникает целый спектр проблем по благоустройству территории, прилегающей к зданию, связанных с поиском исполнителя данных работ, поскольку и детский сад, и школа, и любой иной объект сдаётся в эксплуатацию комплексно, со всей обустроенной территорией, - говорилось в пояснительной записке к законопроекту. - Таким образом, заказчик осуществляет не одну, а две процедуры закупки, с целью сдачи в эксплуатацию одного объекта закупки".

Также крымские госзаказчики сталкиваются с проблемой демпинга при закупках услуг по охране.

"Сложившаяся в Республике Крым практика конкурентных закупок услуг охраны показала, что заказчики субъекта сталкиваются с большим количеством организаций, заявляющих заведомо заниженную цену контракта, и, как следствие, в дальнейшем предоставляющих неквалифицированные кадры для исполнения поставленных задач по охране жизни и здоровья людей", - отмечалось в записке.

В то же время, по мнению авторов законопроекта, в регионе требуется именно квалифицированная охрана - из-за близости к зоне проведения военной операции и высокой угрозы террористических актов.

Спецрежим был установлен в 2020 году. Он предусматривал, что госзаказчики в Крыму и Севастополе смогут до конца 2022 года (в дальнейшем действие спецрежима было продлено на 2023-2024 годы - ИФ) проводить закупки либо в соответствии с 44-ФЗ (закон "О контрактной системе"), либо способами, согласованными с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и утвержденными, соответственно, властями Крыма и Севастополя.

При этом спецрежим распространялся не на все госзакупки, а на ряд направлений. В их числе - закупки работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, работ по благоустройству территорий. Также в 2020 году в этот перечень были добавлены все работы по содержанию автомобильных дорог.

Применять 44-ФЗ в Крыму начали с 1 января 2017 года. До этого в регионе, который вошел в состав РФ в марте 2014 года, действовал особый порядок проведения закупок и торгов.

Многие объекты в Крыму строятся на средства федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики и Севастополя.

Правительство утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года, затем ее несколько раз продлевали, - до 2025 года включительно. Последней правкой в очередной раз существенно увеличен объем финансирования: на 9,3%, или на 117 млрд рублей, до 1,374 трлн рублей (в ценах соответствующих лет).