Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ в Херсонской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще два получили ранения после обстрела населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ, написал губернатор региона Владимир Сальдо в субботу в своем телеграм-канале.

По его данным, накануне в результате обстрела со стороны ВСУ погиб 68-летний местный житель.

Сальдо сообщил, что в субботу в Алешках получила контузию 59-летняя женщина, в Малой Лепетихе пострадал 64-летний мужчина - у него ранения головы и ноги.

По данным губернатора, за сутки ВСУ выпустили 45 артиллерийских снаряда по семи населенным пунктам региона.