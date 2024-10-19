Поиск

Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ в Херсонской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще два получили ранения после обстрела населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ, написал губернатор региона Владимир Сальдо в субботу в своем телеграм-канале.

По его данным, накануне в результате обстрела со стороны ВСУ погиб 68-летний местный житель.

Сальдо сообщил, что в субботу в Алешках получила контузию 59-летняя женщина, в Малой Лепетихе пострадал 64-летний мужчина - у него ранения головы и ноги.

По данным губернатора, за сутки ВСУ выпустили 45 артиллерийских снаряда по семи населенным пунктам региона.

Херсонская область Владимир Сальдо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Троих погибших моряков с перевернувшегося судна нашли на Сахалине

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Кирсанове выросло до девяти

Военная операция на Украине

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР

В тамбовском Кирсанове введут ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке

Орешкин назначен спецпредставителем Путина по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС

Число жертв при взрыве газа в доме в Тамбовской области увеличилось до трех

Потушен пожар после взрыва газа в многоэтажке в Тамбовской области

Потушен пожар после взрыва газа в многоэтажке в Тамбовской области

Газ взорвался в многоквартирном доме в Тамбовской области, погибли два человека

Семь беспилотников ВСУ уничтожено над Брянской областью за ночь

Певица-иноагент Монеточка объявлена в розыск в России

Певица-иноагент Монеточка объявлена в розыск в России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });