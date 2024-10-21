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Генпрокурор РФ анонсировал визит в Москву экспертов из Египта для обсуждения нелегальной миграции

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Эксперты из Египта в ноябре посетят Москву для обсуждения проблемы нелегальной миграции и противодействия торговле людьми, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Накануне первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20) в Рио-де-Жанейро Краснов встретился с генеральным прокурором Египта Мохамедом Шауки Айядом.

"В следующем месяце мы ожидаем в Москве египетскую делегацию для проведения встречи экспертов по обмену опытом противодействия нелегальной миграции и торговле людьми, а уже в декабре наши специалисты готовы прибыть в Каир для обсуждения тематики международного сотрудничества в области выдачи и правовой помощи по уголовным делам", - сказал Краснов.

Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель - создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности.

По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".

Игорь Краснов Рио-де-Жанейро Каир Египет
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