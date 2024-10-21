Поиск

Кабмин предложил расширить возможности удаленного открытия банковских счетов

Кабмин предложил расширить возможности удаленного открытия банковских счетов
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительство предлагает разрешить банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета гражданам без необходимости личного присутствия. Сейчас это возможно, если клиент или его представитель ранее уже прошли идентификацию при личной встрече, а для иностранцев - через идентификацию в иностранных организациях.

Документ (N746280-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, открывать счета (вклады) без личного присутствия клиента или его представителя можно только в определенных случаях. В случае российских граждан - если клиент или его представитель были идентифицированы ранее при личной встрече с организацией, которая входит в банковскую группу или холдинг, к которому принадлежит кредитная организация. В случае иностранных граждан - если клиент был идентифицирован иностранной финансовой или банковской организацией из перечня стран, учреждённых правительством по согласованию с ЦБ.

Внесенный законопроект позволяет кредитной организации открывать счета и вклады гражданам без личного присутствия, но в рамках специального регулирования, т.е. при проведении экспериментов ЦБ в сфере цифровых технологий по направлению "финансовый рынок" в рамках экспериментальных правовых режимов. Поправки вносятся в закон, регулирующий "антиотмывочное" законодательство (ФЗ-115).

Авторы в пояснительной записке отмечают, что сейчас банки развивают онлайн сервисы по предоставлению банковских продуктов, проводят работу по оптимизации затрат и связанному с этим закрытию точек присутствия.

В этой связи у клиента не всегда есть возможность обеспечить личное присутствие при открытии банковского счета (вклада). При этом полноценное закрепление в законодательстве РФ норм об удаленной идентификации для открытия счета требует всесторонней оценки таких новаций, в том числе с точки зрения рисков легализации (отмывания) преступных доходов, считают авторы. "Реализация положений проекта федерального закона позволит банкам в рамках экспериментального правового режима апробировать наиболее оптимальные способы удаленной идентификации, что позволит расширить возможности российских кредитных организаций по приему на обслуживание как резидентов, так и нерезидентов", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Думу внесли законопроект о сертификации российских аналогов импортных авиазапчастей

Ветер поднял пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км

Ветер поднял пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км

Что произошло за день: воскресенье, 20 октября

Спасательные работы завершены на месте взрыва газа в жилом доме в Кирсанове

В Кремле сообщили, что Путин и Вучич обсудили в телефонной беседе Украину

Власти Севастополя сообщили о возобновлении движения морского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прервал работу

Начальника районного ГАИ задержали за крупную взятку в Калужской области

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло до пяти

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });