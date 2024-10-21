Кабмин предложил расширить возможности удаленного открытия банковских счетов

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительство предлагает разрешить банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета гражданам без необходимости личного присутствия. Сейчас это возможно, если клиент или его представитель ранее уже прошли идентификацию при личной встрече, а для иностранцев - через идентификацию в иностранных организациях.

Документ (N746280-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, открывать счета (вклады) без личного присутствия клиента или его представителя можно только в определенных случаях. В случае российских граждан - если клиент или его представитель были идентифицированы ранее при личной встрече с организацией, которая входит в банковскую группу или холдинг, к которому принадлежит кредитная организация. В случае иностранных граждан - если клиент был идентифицирован иностранной финансовой или банковской организацией из перечня стран, учреждённых правительством по согласованию с ЦБ.

Внесенный законопроект позволяет кредитной организации открывать счета и вклады гражданам без личного присутствия, но в рамках специального регулирования, т.е. при проведении экспериментов ЦБ в сфере цифровых технологий по направлению "финансовый рынок" в рамках экспериментальных правовых режимов. Поправки вносятся в закон, регулирующий "антиотмывочное" законодательство (ФЗ-115).

Авторы в пояснительной записке отмечают, что сейчас банки развивают онлайн сервисы по предоставлению банковских продуктов, проводят работу по оптимизации затрат и связанному с этим закрытию точек присутствия.

В этой связи у клиента не всегда есть возможность обеспечить личное присутствие при открытии банковского счета (вклада). При этом полноценное закрепление в законодательстве РФ норм об удаленной идентификации для открытия счета требует всесторонней оценки таких новаций, в том числе с точки зрения рисков легализации (отмывания) преступных доходов, считают авторы. "Реализация положений проекта федерального закона позволит банкам в рамках экспериментального правового режима апробировать наиболее оптимальные способы удаленной идентификации, что позволит расширить возможности российских кредитных организаций по приему на обслуживание как резидентов, так и нерезидентов", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.