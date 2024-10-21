Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Центр" вглубь обороны ВСУ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило в понедельник о продвижении группировки "Центр" вглубь обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), улучшении положения группировок "Запад", "Восток" и "Юг".

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 12-й и 15-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Селидово, Цукурино и Кураховка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировка отразила 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.

На этом участке фронта армия Украины потеряла свыше 430 военнослужащих, два пикапа, пять гаубиц, противотанковую пушку, а также две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер и гаубицу, произведенные в США.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Миньковка, Ступочки, Предтечино и Курахово Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, отражены две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 720 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица производства Великобритании, сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Новоплатоновка Харьковской области, Надия Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны.

По словам военных, на этом участке украинская армия потеряла до 350 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 110-й, 117-й, 127-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Шахтерское и Ровнополь Донецкой народной республики", - сообщает военное ведомство.

Потери ВСУ здесь составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана" и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Подразделения "Северной" группировки войск на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Артельное Харьковской области, сказали в Минобороны.

Потери армии Украины в зоне действий группировки составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и гаубица, сообщили военные.

По их информации, подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое Запорожской области, Ивановка и Антоновка Херсонской области.

ВСУ потеряли на этом участке фронта до 55 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу. Уничтожен полевой склад с боеприпасами, сказали в военном ведомстве.

Вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия украинской армии, инфраструктуре военных аэродромов, сообщило министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении.

Удары нанесены также по пункту временной дисклокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, говорится в сводке.

По данным ведомства, за сутки средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 ЗРК, 18 743 танка и других боевых бронированных машин, 1 478 боевых машин РСЗО, 16 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 443 единицы специальной военной автомобильной техники противника, сообщает министерство обороны РФ.