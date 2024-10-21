Поиск

Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Центр" вглубь обороны ВСУ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило в понедельник о продвижении группировки "Центр" вглубь обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), улучшении положения группировок "Запад", "Восток" и "Юг".

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 12-й и 15-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Селидово, Цукурино и Кураховка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировка отразила 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.

На этом участке фронта армия Украины потеряла свыше 430 военнослужащих, два пикапа, пять гаубиц, противотанковую пушку, а также две боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер и гаубицу, произведенные в США.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Миньковка, Ступочки, Предтечино и Курахово Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, отражены две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 720 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица производства Великобритании, сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Новоплатоновка Харьковской области, Надия Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны.

По словам военных, на этом участке украинская армия потеряла до 350 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 110-й, 117-й, 127-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Шахтерское и Ровнополь Донецкой народной республики", - сообщает военное ведомство.

Потери ВСУ здесь составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана" и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Подразделения "Северной" группировки войск на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Артельное Харьковской области, сказали в Минобороны.

Потери армии Украины в зоне действий группировки составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и гаубица, сообщили военные.

По их информации, подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое Запорожской области, Ивановка и Антоновка Херсонской области.

ВСУ потеряли на этом участке фронта до 55 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу. Уничтожен полевой склад с боеприпасами, сказали в военном ведомстве.

Вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия украинской армии, инфраструктуре военных аэродромов, сообщило министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении.

Удары нанесены также по пункту временной дисклокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, говорится в сводке.

По данным ведомства, за сутки средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 ЗРК, 18 743 танка и других боевых бронированных машин, 1 478 боевых машин РСЗО, 16 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 443 единицы специальной военной автомобильной техники противника, сообщает министерство обороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко обсудит с Путиным строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Думу внесли законопроект о сертификации российских аналогов импортных авиазапчастей

Кабмин предложил расширить возможности удаленного открытия банковских счетов

Кабмин предложил расширить возможности удаленного открытия банковских счетов

Ветер поднял пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км

Ветер поднял пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км

Что произошло за день: воскресенье, 20 октября

Спасательные работы завершены на месте взрыва газа в жилом доме в Кирсанове

В Кремле сообщили, что Путин и Вучич обсудили в телефонной беседе Украину

Власти Севастополя сообщили о возобновлении движения морского транспорта

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });