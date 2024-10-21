Экспорт российского зерна в октябре сократился на 10%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия с 1 по 20 октября отгрузила на экспорт 3,93 млн тонн основных зерновых культур, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы сократились на 5%, до 3 512 тысяч тонн. "Но это уже меньший разрыв, чем было в сентябре, когда отгрузки снизились на 16%", - сказала она. Экспорт ячменя сократился на 14%, до 312 тысяч тонн, кукурузы - в три раза, до 102 тысяч тонн.

"В принципе эта динамика ожидаема, поскольку экспортный потенциал в текущем сезоне (июль 2024-июнь 2025 года - ИФ) ниже в связи с сокращением валовых сборов, - сказала Тюрина. - В то же время ежемесячные поставки соответствуют средним показателям за последние пять лет, даже несколько больше. В сентябре экспорт пшеницы из России составил 5,3 млн тонн, среднемесячный показатель за последние пять лет - 5 млн тонн, в августе - соответственно 6 млн и 5,4 млн тонн".

Как отметила эксперт, сокращается и экспортируемый ассортимент зерновых и зернобобовых культур. В прошлом сезоне в этот период он насчитывал 26 позиций, в текущем сезоне - 10. В частности, в этом сельхозгоду нет экспорта ржи и сорго. "Основной объем - пшеница, на ее долю в отгрузках основных видов зерновых приходится 89,4%", - сказала она.

Продолжается и сокращение количества компаний-экспортеров, сужается география поставок.

"С 1 по 20 октября пшеницу на экспорт отгружали 48 компаний, год назад их было 93, - сообщила Тюрина. - Пшеница отправлялась в 32 страны, в прошлом сезоне - в 44".

Крупнейшим покупателем за две декады октября стал Египет, причем отгрузки в эту страну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 30%, до 731 тысячи тонн. На втором месте - Турция, хотя отгрузки на ее рынок снизились до 269 тысяч тонн с 579,5 тысячи тонн годом ранее.

Тюрина напомнила, что на минувшей неделе Турция несколько ослабила запрет на импорт пшеницы, разрешив мукомольным компаниям завозить зерно из-за рубежа при определенных условиях. Топ-3 покупателей российской пшеницы замыкает Алжир, отгрузки на его рынок увеличились до 269 тысяч тонн с 266,5 тысячи тонн годом ранее. В Кению, ставшую четвертой в рейтинге, экспорт вырос на 46%, до 156 тысяч тонн, в Марокко - на 35%, до 123,5 тысячи тонн.

Кроме того, эксперт обратила внимание на активные отгрузки пшеницы в ОАЭ - до 116 тысяч тонн против 8 тысяч тонн в прошлом сезоне. В Иорданию отправлено 115 тысяч тонн, хотя год назад экспорта в этом направлении не было. Рост отгрузок в Нигерию превысил 10 раз, до 103 тысяч тонн, в Венесуэлу - в 5,6 раза, до 63 тысяч тонн.

В то же время экспорт в Бангладеш снизился на 64%, Иран - на 58%, Йемен - на 35%.

Тюрина также сообщила, что с 1 по 20 октября зерновые и зернобобовые культуры отгружались через 33 порта, год назад - через 46. "Это также связано с сокращением экспортного потенциала, в результате образуются свободные мощности в крупных портах Черноморского региона, в меньшей степени используются речные порты, которые отгружают небольшие объемы", - сказала она.

Традиционно по отгрузкам лидирует Новороссийск - 1 318 тысяч тонн, что на 2,3% меньше прошлогоднего. Рейдовая перевалка сократилась на 5%, до 1 219 тысяч тонн. Падение перевалки в порту Ростова-на-Дону оказалось существеннее - на 26%, до 462 тысяч тонн. В то же время порт Тамани увеличил отгрузки на 6,3%, до 259 тысяч тонн. Замыкающий топ-5 портов Азов снизил отгрузки на 48%, до 244 тысяч тонн.

При этом Тюрина отметила рост в 1,8 раза отгрузок через порт Высоцка (Ленинградская область). Причем, если раньше одним из основных направлений этого порта была Латинская Америка, то недавно из него было отправлено зерно в Анголу.

Всего с начала сезона (с 1 июля 2024 года) Россия отгрузила на экспорт 21 940 тысяч тонн основных видов зерновых, что составляет 39% экспортного потенциала на весь сезон. Отгрузки пшеницы составили 18 942 тысячи тонн (42%).

Экспортный потенциал России по зерну союз оценивает в 56 млн тонн, в том числе 45 млн тонн пшеницы.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что в целом она оставалась стабильной. Французская пшеница за неделю подешевела на 0,8%, до $251 за тонну, американская подорожала на 0,4%, до $264. Цена российской пшеницы (FOB Новороссийск) снизилась на 0,5%, до $220 за тонну. "Дисконт по отношению к европейской пшенице сохраняется на хорошем уровне: на 20 октября - $31 за тонну, на 14 октября - $32", - сказала эксперт.

На внутреннем рынке цены на пшеницу за неделю снизились на 0,4%, до 13 815 рублей за тонну (без НДС). "Максимальная цена традиционно в Краснодарском крае - 15 800 рублей за тонну (пшеница 4 класса), но за последнюю неделю она снизилась на 200 рублей. Минимальная в Самарской области - 11 800 рублей, за неделю она выросла на 50 рублей. В центральных регионах рост цен составил в среднем 50 рублей, до 13 400 рублей за тонну", - сказала Тюрина.

В долларовом эквиваленте тонна пшеницы 4 класса у производителей стоила $157,6 за тонну, это на 3% меньше, чем неделей ранее.