Поиск

Госдума 19 ноября обсудит основные направления единой ДКП на 2025-2027 годы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Совет Думы решил, что палата рассмотрит на пленарном заседании 19 ноября основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с решением совета.

"Соответствующее решение принято на Совете Думы. Документ представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - сказал собеседник агентства.

Документ внесли в Госдуму в конце сентября в рамках бюджетного пакета.

Госдума Эльвира Набиуллина Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокурор Краснов назвал единственное препятствие для прямых рейсов в Саудовскую Аравию

Генпрокурор Краснов назвал единственное препятствие для прямых рейсов в Саудовскую Аравию

Путин "на полях" саммита БРИКС проведет "двусторонки" с лидерами стран объединения

Путин "на полях" саммита БРИКС проведет "двусторонки" с лидерами стран объединения

Президент РСТ предложил ввести сбор с покупателей заграничных туров

Минпромторг вернет большинство требований техрегламента в автопроме с 2025 года

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

На ЗАЭС отключилась резервная линия электроснабжения

Продюсера Роднянского заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Президент ОАЭ обещает продолжать посредничество в обмене РФ и Украины пленными

Лукашенко обсудит с Путиным строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });