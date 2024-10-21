Госдума 19 ноября обсудит основные направления единой ДКП на 2025-2027 годы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Совет Думы решил, что палата рассмотрит на пленарном заседании 19 ноября основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с решением совета.

"Соответствующее решение принято на Совете Думы. Документ представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - сказал собеседник агентства.

Документ внесли в Госдуму в конце сентября в рамках бюджетного пакета.