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Договор о сотрудничестве между РФ и Ираном будет подписан в ходе визита Пезешкиана в Москву

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном будет подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в РФ, сроки визита стороны "не намерены откладывать", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Решили, что этот документ будет подписан в входе визита нового иранского президента в Москву. Стороны, я полагаю, в самое ближайшее время согласуют вот эти вот параметры временные предстоящего визита. Я думаю, что в ходе беседы в Казани (на полях предстоящего саммита БРИКС - ИФ) президенты также эту тему затронут, она затрагивалась и в ходе их контактов в Ашхабаде. И сейчас будет как бы просто с обеих сторон подтверждено, что в ближайшее время мы и в Москве, и в Тегеране найдём в графиках нашего президента и президента Ирана подходящее для визита окно", - заявил Ушаков журналистам в понедельник.

У него уточнили, можно ли ожидать, что этот визит состоится до конца этого года.

"Да, можно ожидать до конца года, но ожидать можно всего, что хочешь. Когда мы согласуем конкретную дату, то она и будет. Естественно, ни мы, ни иранская сторона не намерены откладывать этот визит", - сказал Ушаков.

Иран
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