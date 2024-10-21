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Чернышенко возглавил наблюдательный совет РГГУ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко избран председателем наблюдательного совета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщили в понедельник в его аппарате по итогам заседания набсовета.

"В ходе заседания Дмитрий Чернышенко был единогласно избран председателем наблюдательного совета РГГУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, набсовет принял решение рекомендовать Минобрнауки России исполняющего обязанности ректора РГГУ Андрея Логинова для назначения на должность ректора.

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Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении, обратил внимание на большой опыт работы Логинова и выразил уверенность в том, что кандидат обеспечит управление университетом на должном уровне.

"Научный и образовательный задел РГГУ позволяет сформировать на его базе специализированный центр мониторинга и координации гуманитарного знания всей нашей страны, который сможет обеспечить квалифицированный заказ гуманитарных исследований для государства", - отметил вице-премьер.

Также участники заседания поддержали кандидатуру Ефима Пивовара на должность ответственного секретаря. С 2006 по 2016 годы Пивовар занимал должность ректора, а в настоящее время является научным руководителем университета.

Дмитрий Чернышенко РГГУ
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