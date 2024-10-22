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Кассация не помогла санавиации "Ростеха" отменить взысканиие 241 млн рублей в пользу "РВС"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Западного округа 21 октября оставил в силе решение апелляционного суда, который ранее постановил взыскать 241 млн рублей с АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА, подконтрольно "Ростеху") в пользу частной авиакомпании АО "РВС" (РВС).

"Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в судебной картотеке. Решение принято на заседании в понедельник.

В августе 2023 года РВС обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к НССА на 241 млн рублей. В такую сумму компания оценила задолженность и неустойку, образовавшиеся по договорам о выполнении для НССА авиационных работ. Представленные РВС доказательства суд счел недостаточными и отказал ей в иске.

В мае этого года РВС подала апелляционную жалобу в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд и тот 16 июля ее удовлетворил, решив взыскать с НССА всю затребованную сумму. В нее, согласно судебным материалам, входят 216,3 млн рублей долга и 24,9 млн рублей неустойки по состоянию на 12 апреля 2024 года. Суд также постановил продолжить начисление неустойки с 13 апреля по дату фактической оплаты задолженности исходя из 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на дату платежа.

В августе НССА подала кассационную жалобу.

Угроза банкротства

Параллельно в августе РВС уведомила о намерении обратиться в суд с заявлением о признании НССА банкротом. Авиакомпания ссылалась на то, что НССА не смогла удовлетворить ее требования по денежным обязательствам в течение трех месяцев с согласованной даты.

"Ростех" вскоре сообщил, что НССА погасила долг перед РВС, оценив его с учетом компенсации за время судебных разбирательств в порядка 255 млн рублей. При этом, как утверждали в госкорпорации, сама РВС имеет долг перед одной из структур "Ростеха" на общую сумму около 280 млн рублей.

РВС предоставляет "широкий спектр авиационных услуг", говорится на сайте компании: в том числе по санитарной авиации, пассажирским перевозкам, воздушным съемкам. Парк оператора сформирован из российских вертолетов "Ансат", Ми-8/-38, англо-итальянских AW139, итальянских Leonardo AW109 и американских Robinson R44. По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании являются четверо граждан РФ, среди них - председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии Михаил Казачков.

НССА создана в 2017 году по инициативе госкорпорации "Ростех" в качестве "гарантирующего поставщика" единой системы санитарной авиации России. Изначально "Ростех" владел 25% в компании, остальные 75% контролировал предприниматель Иван Яценко. В настоящее время госкорпорация имеет 73,9% в НССА. По данным Росавиации, на конец июня в парке компании было 39 вертолетов "Ансат", 25 Ми-8МТВ-1 и 3 Ми-8АМТ.

Ростех РВС НССА
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