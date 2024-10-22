Туристам из РФ за рубежом массово отказывают в обмене долларов старого образца

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские туристы за рубежом массово сталкиваются с проблемой обмена долларов старого образца, банкноты либо принимают с повышенной комиссией, либо не принимают вообще, сообщил "Интерфаксу" во вторник вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Проблема с обменом долларов, выпущенных до 2009 года, не нова, но в последние месяцы она достигла критических масштабов. Речь идет обо всех туристических направлениях, куда ездят российские туристы, - это и Ближний Восток, и Юго-Восточная Азия, и островные государства. Это касается не только россиян, но и других иностранных путешественников. Туристам либо откажут в обмене купюр старого образца, либо предложат дисконт за их обмен от 5 до 10% - это те случаи, которые мы фиксируем", - сказал он.

Как отметил Мурадян, с чем это связано, объяснить сложно: эти купюры не выходили из обращения, никаких объявлений американский Федрезерв по этому поводу не делал.

"Я думаю, что есть некий кризис доверия к купюрам старого образца среди банков, обменных пунктов в иностранных государствах", - пояснил он.

Как уточнил эксперт в своем телеграм-канале, в России доллары нового образца остаются дефицитными, и в ряде регионов их крайне мало.

"В результате уже и в нашей стране люди сталкиваются с ситуацией, когда доллары старого образца у них тоже не покупают без дисконта - банки это объясняют проблемами с дальнейшей реализацией", - пояснил он.

По словам Мурадяна, туристам следует перед поездкой либо приобретать наличные евро, либо, если есть такая возможность, валюту страны, в которую они отправляются. Сейчас, добавил он, в большинстве банков можно свободно купить дирхамы ОАЭ или юани, а также тайские баты.