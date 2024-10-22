Поиск

Туристам из РФ за рубежом массово отказывают в обмене долларов старого образца

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские туристы за рубежом массово сталкиваются с проблемой обмена долларов старого образца, банкноты либо принимают с повышенной комиссией, либо не принимают вообще, сообщил "Интерфаксу" во вторник вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Проблема с обменом долларов, выпущенных до 2009 года, не нова, но в последние месяцы она достигла критических масштабов. Речь идет обо всех туристических направлениях, куда ездят российские туристы, - это и Ближний Восток, и Юго-Восточная Азия, и островные государства. Это касается не только россиян, но и других иностранных путешественников. Туристам либо откажут в обмене купюр старого образца, либо предложат дисконт за их обмен от 5 до 10% - это те случаи, которые мы фиксируем", - сказал он.

Как отметил Мурадян, с чем это связано, объяснить сложно: эти купюры не выходили из обращения, никаких объявлений американский Федрезерв по этому поводу не делал.

"Я думаю, что есть некий кризис доверия к купюрам старого образца среди банков, обменных пунктов в иностранных государствах", - пояснил он.

Как уточнил эксперт в своем телеграм-канале, в России доллары нового образца остаются дефицитными, и в ряде регионов их крайне мало.

"В результате уже и в нашей стране люди сталкиваются с ситуацией, когда доллары старого образца у них тоже не покупают без дисконта - банки это объясняют проблемами с дальнейшей реализацией", - пояснил он.

По словам Мурадяна, туристам следует перед поездкой либо приобретать наличные евро, либо, если есть такая возможность, валюту страны, в которую они отправляются. Сейчас, добавил он, в большинстве банков можно свободно купить дирхамы ОАЭ или юани, а также тайские баты.

АТОР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туристический налог введут в Ростове-на-Дону с 2025 года

Туристический налог введут в Ростове-на-Дону с 2025 года

Путин отметил неконъюнктурный характер отношений России и КНР

Путин отметил неконъюнктурный характер отношений России и КНР

Молочные комбинаты прокомментировали ситуацию со сливочным маслом

РСТ аргументировал идею ввести сбор с туристов за покупку зарубежных туров

РСТ аргументировал идею ввести сбор с туристов за покупку зарубежных туров

Госдума отменила ежемесячную "нашлепку" к НДПИ на газ с 2025 года

Электроснабжение ЗАЭС по резервной линии восстановлено

Электроснабжение ЗАЭС по резервной линии восстановлено

Российская журналистка Паперная погибла в Узбекистане

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. принят Госдумой

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. принят Госдумой

Госдума приняла закон об особенностях исполнения бюджета в 2025 году

Internet Archive оштрафован на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });