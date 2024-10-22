В Севастополе введение туристического налога обсудят после окончания СВО

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Севастополе возможность введения туристического налога обсудят после завершения специальной военной операции, сообщил "Интерфаксу" губернатор города Михаил Развожаев.

"Считаем сейчас рассуждения на тему введения туристического налога в Севастополе преждевременными. Перед городом сейчас на повестке более актуальные вопросы, связанные со специальной военной операцией и режимом среднего реагирования. Но безусловно после окончания СВО к этому вопросу мы вернемся", - отметил Развожаев.

В июле 2024 года вступил в силу закон, по которому с 2025 года регионы могут вводить туристический налог. Он предусматривает право муниципалитетов на ежегодное повышение турналога до 2029 года. Предельная ставка на 2025 год составит 1%, с каждым годом она будет увеличиваться на 1% и к 2029 году составит 5%.