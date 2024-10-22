Поиск

В Севастополе введение туристического налога обсудят после окончания СВО

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Севастополе возможность введения туристического налога обсудят после завершения специальной военной операции, сообщил "Интерфаксу" губернатор города Михаил Развожаев.

"Считаем сейчас рассуждения на тему введения туристического налога в Севастополе преждевременными. Перед городом сейчас на повестке более актуальные вопросы, связанные со специальной военной операцией и режимом среднего реагирования. Но безусловно после окончания СВО к этому вопросу мы вернемся", - отметил Развожаев.

В июле 2024 года вступил в силу закон, по которому с 2025 года регионы могут вводить туристический налог. Он предусматривает право муниципалитетов на ежегодное повышение турналога до 2029 года. Предельная ставка на 2025 год составит 1%, с каждым годом она будет увеличиваться на 1% и к 2029 году составит 5%.

Михаил Развожаев Севастополь СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туристический налог введут в Ростове-на-Дону с 2025 года

Туристический налог введут в Ростове-на-Дону с 2025 года

Путин отметил неконъюнктурный характер отношений России и КНР

Путин отметил неконъюнктурный характер отношений России и КНР

Туристам из РФ за рубежом массово отказывают в обмене долларов старого образца

Молочные комбинаты прокомментировали ситуацию со сливочным маслом

РСТ аргументировал идею ввести сбор с туристов за покупку зарубежных туров

РСТ аргументировал идею ввести сбор с туристов за покупку зарубежных туров

Госдума отменила ежемесячную "нашлепку" к НДПИ на газ с 2025 года

Электроснабжение ЗАЭС по резервной линии восстановлено

Электроснабжение ЗАЭС по резервной линии восстановлено

Российская журналистка Паперная погибла в Узбекистане

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. принят Госдумой

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. принят Госдумой

Госдума приняла закон об особенностях исполнения бюджета в 2025 году

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });