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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург), сообщает пресс-служба аэропорта.

"В нашем аэропорту введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Причина - выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации", - говорится в сообщении.

Ряд рейсов были направлены на запасные аэродромы, отложен вылет нескольких рейсов.

Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что вторая взлетно-посадочная полоса введена в строй. "Мы возобновляем прием и отправку воздушных судов", - отметили там.

Екатеринбург Кольцово
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