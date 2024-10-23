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Совфед одобрил закон о повышении ряда госпошлин с 2025 года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, повышающий пошлину за государственную регистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс с 0,1% до 0,2% от стоимости имущества с максимальным порогом в 1 млн руб. вместо действующего сейчас порога в 60 тыс. руб.

Согласно действующему законодательству, пошлина за госрегистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс, сделок и обременений с ним составляет 0,1% стоимости имущества, но не более 60 тыс. руб.

С 2025 года устанавливается пошлина за государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс, а также за государственную регистрацию перехода прав на него, сделок с ограничением прав и обременений в размере 0,2% стоимости имущества, определенной на дату обращения за совершением юридически значимого действия, но не менее 0,2% цены сделки, являющейся основанием перехода права собственности на предприятие, и не более 1 млн руб.

Одобренный закон повышает в два раза размер госпошлины за регистрацию прав общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимость, входящую в паевой инвестиционный фонд, - с 22 тыс. до 44 тыс. руб.

Пошлина для граждан за госрегистрацию договора аренды, если такой договор зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости, вырастет с 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб., для организаций - с 22 тыс. руб. до 44 тыс. руб. Пошлина за изменение или расторжение договора аренды для физических лиц повысится с 350 руб. до 700 руб.; для организаций - с 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб.

Также увеличивается размер пошлин в сфере оборота оружия и частной детективной и охранной деятельности, которые не изменялись более 10 лет. Например, пошлина за получение лицензии на приобретение, выставление или коллекционирование оружия и патронов вырастет с 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

Совет Федерации
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