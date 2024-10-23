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Путин предложил президенту Ирана обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и Закавказье

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану обсудить ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, а также положение дел в Закавказье.

"Продолжим сегодня обсуждение наиболее актуальных международных тем, включая драматическое развитие событий на Ближнем Востоке, положение дел в Сирии и Закавказье", - сказал он на переговорах с иранским президентом "на полях" саммита БРИКС в Казани.

Путин отметил, что "подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают".

"Нас объединяет стремление к формированию справедливого, многополярного миропорядка, соблюдению международных норм, сохранению центральной роли ООН", - продолжил он.

Путин также попросил Пезешкиана передать привет и наилучшие пожелания иранскому верховному лидеру Али Хаменеи.

Владимир Путин Масуд Пезешкиан Иран БРИКС
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