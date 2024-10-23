Путин начал встречу с президентом Ирана на полях саммита БРИКС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин "на полях" саммита БРИКС в Казани начал встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В пресс-службе Путина в преддверии переговоров с Пезешкианом отметили интенсивность развития российско-иранских отношений в настоящий период.

"Их выход на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства отражен в проекте нового "базового" межгосударственного договора, который имеется в виду торжественно подписать в рамках отдельного полномасштабного визита в Россию Президента Ирана", - сообщили в пресс-службе.