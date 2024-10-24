Около 4 из 11,5 млн иностранцев уже подтвердили свои данные мобильным операторам

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Повторную идентификацию в России прошли почти 4 млн иностранцев, на которых зарегистрированы более 8 млн сим-карт; еще 4,5 млн "симок", вовремя не прошедших процедуру подтверждения, могут быть заблокированы, сообщил журналистам в кулуарах форума "Спектр 2024 представитель Роскомнадзора".

"В 2024 году Роскомнадзор провел анализ данных о сим-картах операторов мобильной связи и выявил 26 млн телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. В соответствии с согласованным с операторами связи планом проводится повторная идентификация всех иностранных граждан с помощью специальной системы контроля состояния идентификационных модулей, созданной Роскомнадзором", - сказал представитель ведомства.

По его словам, "на сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 млн иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 млн номеров".

"4,5 млн сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы", - отмечает РКН.

Проверка проходит исключительно в офисах продаж без привлечения дилеров. Операторы связи должны завершить перепроверку до конца ноября, сказал председатель ведомства.

Президент Владимир Путин 8 августа подписал закон, вводящий, в частности, ограничения максимального количества сим-карт на одного абонента. Теперь на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт, на иностранца - 10, в том числе корпоративных.

Проверку достоверности сведений об абоненте будут проводить операторы связи до начала оказания услуг связи с использованием, в частности, Госуслуг и Единой биометрической системы (ЕБС) либо при подтверждении паспортных данных в организациях, определяемых правительством.

Договор об оказании услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства может быть заключен при наличии его данных в ЕБС и только очно. В договоре будет указываться номер IMEI-устройства, в котором используется сим-карта. Указанные требования не распространяются на дипломатических работников и членов их семей.

Наличную оплату услуг связи, согласно закону, можно будет производить только после идентификации плательщика в отделениях банков, почтовой связи, иных определяемых правительством организациях, а также через специально оборудованные терминалы, соответствующие установленным правительством требованиям.

До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны будут привести в соответствие договоры с иностранцами (в части сдачи ЕБС, указания IMEI и количества сим-карт). До 1 ноября 2025 года операторы связи обязаны будут проверить сведения о гражданах России - абонентах и корпоративных пользователях услугами связи в установленных правительством случаях, а также о количестве сим-карт.

Правительство на период до 2030 года вправе установить особенности применения новых положений закона в новых регионах, а также в приграничных регионах.