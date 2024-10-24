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Участник нападения на Дагестан в 1999 году получил 13 лет колонии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Кайтарби Насырову по делу об участии в составе банды Басаева и Хаттаба в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Ставропольскому краю.

В августе 2023 года он был задержан сотрудниками краевого УФСБ.

В отношении него было возбуждено уголовное дело в по ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде, посягательстве на жизнь военнослужащих).

Суд признал фигуранта виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Дагестан ФСБ Хаттаб
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