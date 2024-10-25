Путин заявил, что у РФ нет инструментов для организации беспорядков в Европе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Москва не обладает инструментами для организации беспорядков в европейских столицах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня на пресс-конференции задавался вопрос, не мы ли стоим за беспорядками в некоторых столицах. Это полная чушь. Нам еще не хватало, да и инструментов у нас таких нет организовать там какие-то шествия, беспорядки", - сказал он на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.