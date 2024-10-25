Поиск

Минздрав заявил об увеличении на треть охвата тестированием на ВИЧ в РФ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В РФ за последние десять лет охват тестированием на ВИЧ-инфекцию повысился на треть, число вновь выявляемых случаев снизилось в 1,5 раза, сообщил министр здравоохранение России Михаил Мурашко на коллегии по вопросам борьбы с ВИЧ, туберкулезом и вирусными гепатитами.

Его слова привели в пятницу в пресс-службе Минздрава.

С 2016 года реализуется государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Мурашко сообщил, что ее обновленная редакция, рассчитанная до 2030 года, в настоящее время реализуется с опережением целевых показателей в целом по России.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что число обследованных на ВИЧ-инфекцию в России ежегодно растет, отмечается рост охвата диспансерным наблюдением до 97,2% и охвата антиретровирусной терапией до 89,5%.

В России производятся оборудование и тест-системы для выполнения необходимых методов диагностики. Достигнуто импортозамещение тест-систем для молекулярно-генетических методов диагностики и мониторинга ВИЧ-инфекции, включая секвенирование, и лекарственного обеспечения взрослых, больных ВИЧ-инфекцией, добавили в пресс-службе.

"Мы активно поддерживаем российского производителя, поскольку именно развитие отечественной промышленности позволило нам расширить и выполнить целевые показатели по борьбе с ВИЧ-инфекцией и охвату лекарственной терапией. Также необходимо вкладываться в научные разработки новых лекарственных и вакцинных препаратов", - отметил Мурашко.

Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-глава дочерней фирмы "Роснано" задержан по подозрению в хищении 13 млрд руб.

Туроператоры не заметили снижения спроса на Кубу из-за блэкаута

Туроператоры не заметили снижения спроса на Кубу из-за блэкаута

Расследование убийства таксистки в Челябинской области передали в центральный аппарат СКР

Замминистра энергетики Мочальников подозревается в особо крупном мошенничестве

Власти сообщили о стабилизации ситуации в челябинском Коркино после волнений

Лукашенко заявил, что вопрос присоединения Белоруссии к России никогда не стоял

Лукашенко заявил, что вопрос присоединения Белоруссии к России никогда не стоял

Вучич заверил, что Сербия не будет вводить антироссийские санкции в чужих интересах

Десятки человек задержаны в ходе волнений в Коркино Челябинской области

Путин заявил, что у РФ нет инструментов для организации беспорядков в Европе

Вменяемая бывшему и действующему замглавы Минэнерго сумма хищения превышает 175 млн рублей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });