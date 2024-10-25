Минздрав заявил об увеличении на треть охвата тестированием на ВИЧ в РФ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В РФ за последние десять лет охват тестированием на ВИЧ-инфекцию повысился на треть, число вновь выявляемых случаев снизилось в 1,5 раза, сообщил министр здравоохранение России Михаил Мурашко на коллегии по вопросам борьбы с ВИЧ, туберкулезом и вирусными гепатитами.

Его слова привели в пятницу в пресс-службе Минздрава.

С 2016 года реализуется государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Мурашко сообщил, что ее обновленная редакция, рассчитанная до 2030 года, в настоящее время реализуется с опережением целевых показателей в целом по России.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что число обследованных на ВИЧ-инфекцию в России ежегодно растет, отмечается рост охвата диспансерным наблюдением до 97,2% и охвата антиретровирусной терапией до 89,5%.

В России производятся оборудование и тест-системы для выполнения необходимых методов диагностики. Достигнуто импортозамещение тест-систем для молекулярно-генетических методов диагностики и мониторинга ВИЧ-инфекции, включая секвенирование, и лекарственного обеспечения взрослых, больных ВИЧ-инфекцией, добавили в пресс-службе.

"Мы активно поддерживаем российского производителя, поскольку именно развитие отечественной промышленности позволило нам расширить и выполнить целевые показатели по борьбе с ВИЧ-инфекцией и охвату лекарственной терапией. Также необходимо вкладываться в научные разработки новых лекарственных и вакцинных препаратов", - отметил Мурашко.