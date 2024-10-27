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Высокопатогенный грипп птиц обнаружен на птицефабрике "Пионерская" на Камчатке

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - На камчатской птицефабрике "Пионерская" обнаружен высокопатогенный грипп птиц, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На птицефабрике "Пионерская" обнаружен высокопатогенный грипп птиц (ВГП) - острая инфекционная болезнь, представляющая опасность для человека и животных. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края продолжает проводить мероприятия по ликвидации источника заражения и предотвращению распространения вируса", - говорится в сообщении.

"В ночь с 25 на 26 октября на птицефабрике "Пионерская" был зафиксирован в одном из птичников повышенный падеж. Выехали специалисты, провели необходимые мероприятия, в том числе отбор проб. Пробы были направлены в лабораторию. К сожалению, диагноз высокопатогенного гриппа птиц подтвердился", - сказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.

По его словам, на сегодняшний день уведомлены все службы. "Проведена противоэпизоотическая комиссия, на которой принято решение о восстановлении зоны очага и угрожающей зоны радиусом 5 километров. Также будут установлены зоны наблюдения, в рамках которых будут проводиться мероприятия, направленные на предотвращение распространения данного вируса", - добавил он.

Камчатка
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